Помогите разобраться.На столе лежит много карточек,на каждой из них написано одно из трех чисел:2,12 и 21.Какое самое маленькое количество карточек нужно взять ,чтобы сумма всех чисел на них была равна 119?

Математика

Помогите разобраться.На столе лежит много карточек,на каждой из них написано одно из трех чисел:2,12 и 21.Какое самое маленькое количество карточек нужно взять ,чтобы сумма всех чисел на них была равна 119?

Автор: Гость