Помогите разобраться.На столе лежит много карточек,на каждой из них написано одно из трех чисел:2,12 и 21.Какое самое маленькое количество карточек нужно взять ,чтобы сумма всех чисел на них была равна 119?
Математика
Помогите разобраться.На столе лежит много карточек,на каждой из них написано одно из трех чисел:2,12 и 21.Какое самое маленькое количество карточек нужно взять ,чтобы сумма всех чисел на них была равна 119?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берём 5 карточек с надписью 21 1 карточку с надписью 12 1 карточку с надписью 2 итог: 7 карточек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. Поставь знак ударения в словах. Буквы, которые обозначают безударные гл??сные в корне слова, подчеркни. Устно подбери проверочные слова. ...
Русский язык
Образуйте краткие прилагательные от дешёвый, жёсткий, лёгкий, тёмный, чёткий.Зара??ее спасибо)))) <3
Математика
Помогите решить по действиям. Мост длиной 475 м проходит за 45 с. С такой же скоростью он проходит мимо дежурного по станции за 20 с. Найдите скоро...
Математика
В кружке рисования 8 девочек и мальчиков на 2 меньше Поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями
Математика