Лист качается упорный в синей луже на воде .ходит греч с графикой черной в огороде, по гряде .Найди орфограммами /2 ,6 ,8
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Лист качается упорный в синей луже на воде .ходит греч с графикой черной в огороде, по гряде .Найди орфограммами /2 ,6 ,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лист пишется с большой буквы, ходит с большой буквы, не упорный а упорно, не греч а грек.
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