Напишите мне репортаж на тему незабываемый день по русскому кратко и главно
Русский язык
Напишите мне репортаж на тему незабываемый день по русскому кратко и главно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в нашем учебном заведении проходил вечер русского языка! Там присутствовали представители из разных учебных заведений,а именно, русоведы. Они рассказывали о важности русского языка, пытались доказать нам как мы нуждаемся в обучении. Рассказали нам азы языка, и предложили несколько тем для сочинений! После выполнения задания, дети сдали работы, и каждый учитель проверил одну из них! Вскоре они определились с лучшим знатоком русского языка и присылали ему 1е место! Многие репортеры наблюдали за этим необычным вечером, и восхищались оригинальностью учителей! Надеюсь это послужит примером для других учебных заведений и они тоже будут устраивать такие познавательные вечера
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