ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! составить задачи по 2 штуки с решением и пояснениям??: а)на применение модуля числа, б) на уценку товара в процентах.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! составить задачи по 2 штуки с решением и пояснениям??: а)на применение модуля числа, б) на уценку товара в процентах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Окей ладно на свой страх и риск переписывай. Дана прямая с точкой А -1 см ,расстояние между точками A и B 5 см в противополжную сторону от знака +. Нужно найти противолежащую точку B со знаком + Называеться точка C. Решение :находишь B- -6 см и -6 в модуль получаеться противополжная точка C тоесть 6
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