8. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: а) буквы б) дорожные знаки в) цифры г) нотные знаки

Информатика

8. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: а) буквы б) дорожные знаки в) цифры г) нотные знаки

Автор: Гость