8. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: а) буквы б) дорожные знаки в) цифры г) нотные знаки
Информатика
8. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: а) буквы б) дорожные знаки в) цифры г) нотные знаки
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Гость:
Я считаю, что ответ в данном задании, ответ: б.
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