Частное от деления произведения чисел 15 и 6 наих разность

Математика
Частное от деления произведения чисел 15 и 6 наих разность
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Гость:
(15*6):(15-6)=90:9=10
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