Самый большой вулкан Африки
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Самый большой вулкан Африки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Килим Анджаро вулкан на северо востоке Танзании , высочайший пик Африки
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