Визначте до якої дієвідміни належать дієслова і які зміни можливі в їніх особових формах:полоти,ворушити,ліпити,воркотати,кричаати,ділити,бити,брати,бігти,лити.д допоможіть даю 15 балів. будь ласка
Українська мова
Визначте до якої дієвідміни належать дієслова і які зміни можливі в їніх особових формах:полоти,ворушити,ліпити,воркотати,кричаати,ділити,бити,брати,бігти,лити.д допоможіть даю 15 балів. будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарья не в тему и в этом не знает о тебе это надо видеть Вас есть эта тема для разговора до встречи на самом начале следующего поколения Все равно я так понимаю в Москве на работу с ним и в этом не знает о хорошем смысле
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