Как вы считаете разделяла ли эти суждения пушкин или это мнение только дворянина ??ринёва

Литература
Как вы считаете разделяла ли эти суждения пушкин или это мнение только дворянина ??ринёва
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Автор: Гость
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Гость:
я их потому что что Пушкин сказал ему пойти на свое доброе дело
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