Как вы считаете разделяла ли эти суждения пушкин или это мнение только дворянина ??ринёва
Литература
Как вы считаете разделяла ли эти суждения пушкин или это мнение только дворянина ??ринёва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я их потому что что Пушкин сказал ему пойти на свое доброе дело
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