Помогите решить задачу. Колесо движущейся автомашины за 47 с совершает 400 оборото??. Длина внешней окружности колеса 235 см. Какова скорость автомашины?
Математика
Помогите решить задачу. Колесо движущейся автомашины за 47 с совершает 400 оборото??. Длина внешней окружности колеса 235 см. Какова скорость автомашины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 235 х 400 = 94000 (см) 2. Х см ------------- 3600 сек или за 1 час Вычислим: (94000 х 3600)/47 = 7200000 см/ час или 72 км/час Ответ: скорость машины 72 км/час
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