Литературное чтение Что такое сатира

Литература
Литературное чтение Что такое сатира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сатира- это резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии
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