9.3+8.06+5.09 Решите пожалуйста!Заранее спасибо)

Математика
9.3+8.06+5.09 Решите пожалуйста!Заранее спасибо)
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Гость:
Или я что то не понял ну как я понял 23.8 
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