Какое сословие предлагал упразднить Мартин Лютер? а)крестьянство б)рыцарство в)духовенство г)купечество
История
Какое сословие предлагал упразднить Мартин Лютер? а)крестьянство б)рыцарство в)духовенство г)купечество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое сословие предлагал упразднить Мартин Лютер? В)духовенство
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