Почему социальные нормы и социальный контроль воздействует на людей?
Обществознание
Почему социальные нормы и социальный контроль воздействует на людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. они определяют правила поведения людей и предусматривают наказание за нарушение этих правил
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