Склади два речення з без особовим діє словати визнасте їх синтаксичну роль
Українська мова
Склади два речення з без особовим діє словати визнасте їх синтаксичну роль
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Гость:
На поле растет тополя Я думаю это подходит если что не жаловаться
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