Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 ос??авшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?

Математика
Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 ос??авшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Методом пропорции: 24 это 3/16, значит после покупки учебников у него осталось 24*16/3=128 сольдо. 128 это 32/77, значит сначала у него было 128*77/32=308 сальдо. Удачи!
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