Ответьте на вопросы пожалуйста !) Тема урока Боярские республики Северо - Западной Руси 1. Что способствовало росту торгового могущества Новгорода ? 2.Чем можно объяснить высокий уровень грамотности новгородцев ? 3.Каким образо...
История
Ответьте на вопросы пожалуйста !) Тема урока Боярские республики Северо - Западной Руси 1. Что способствовало росту торгового могущества Новгорода ? 2.Чем можно объяснить высокий уровень грамотности новгородцев ? 3.Каким образом новгородцы добивались бесконфликтного правления нового князя ? 4.Чем закончилось противостояние князя Всеволода Мстиславича и новгородцев ? 5.Кто мог претендовать на высшие руководящие посты в Новгороде ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Включение в область московской государственности объективно способствовало росту могущества. 2. Новгородское государство имело своеобразное политическое устройство с сильным республиканским началом. 4.Вече новгородцев 28 мая 1136 г. лишило Всеволода новгородского стола и заключило его с семьей под стражу до 15 июля, когда стало окончательно ясно, что в город прибыл призванный новгородцами новый князь из черниговского дома — Святослав Ольгович. Всеволо после изгнания отправился в Киев к Ярополку, там получил от него Вышгород.
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