Ответьте на вопросы пожалуйста !) Тема урока Боярские республики Северо - Западной Руси 1. Что способствовало росту торгового могущества Новгорода ? 2.Чем можно объяснить высокий уровень грамотности новгородцев ? 3.Каким образо...

Гость: Гость:

1.Включение в область московской государственности объективно способствовало росту могущества. 2. Новгородское государство имело своеобразное политическое устройство с сильным республиканским началом. 4.Вече новгородцев 28 мая 1136 г. лишило Всеволода новгородского стола и заключило его с семьей под стражу до 15 июля, когда стало окончательно ясно, что в город прибыл призванный новгородцами новый князь из черниговского дома — Святослав Ольгович. Всеволо после изгнания отправился в Киев к Ярополку, там получил от него Вышгород.