Ответьте на вопросы пожалуйста !) Тема урока Боярские республики Северо - Западной Руси 1. Что способствовало росту торгового могущества Новгорода ? 2.Чем можно объяснить высокий уровень грамотности новгородцев ? 3.Каким образо...

История
Ответьте на вопросы пожалуйста !) Тема урока Боярские республики Северо - Западной Руси 1. Что способствовало росту торгового могущества Новгорода ? 2.Чем можно объяснить высокий уровень грамотности новгородцев ? 3.Каким образом новгородцы добивались бесконфликтного правления нового князя ? 4.Чем закончилось противостояние князя Всеволода Мстиславича и новгородцев ? 5.Кто мог претендовать на высшие руководящие посты в Новгороде ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Включение в область московской государственности объективно способствовало росту могущества. 2. Новгородское государство имело своеобразное политическое устройство с сильным республиканским началом. 4.Вече новгородцев 28 мая 1136 г. лишило Всеволода новгородского стола и заключило его с семьей под стражу до 15 июля, когда стало окончательно ясно, что в город прибыл призванный новгородцами новый князь из черниговского дома — Святослав Ольгович. Всеволо после изгнания отправился в Киев к Ярополку, там получил от него Вышгород.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какое сословие предлагал упразднить Мартин Лютер? а)крестьянство б)рыцарство в)духовенство г)купечество
Ответить
Другие предметы
Чем можно развлечь себя в автобусе
Ответить
Математика
Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 ос??авшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Скольк...
Ответить
Українська мова
Склади два речення з без особовим діє словати визнасте їх синтаксичну роль
Ответить
Українська мова
Перевірне слово до слова весело
Ответить