За какое время плывущей по реке плот пройдет путь 300 м если скорость течение реки реки ровна 0,5 мс

Физика
За какое время плывущей по реке плот пройдет путь 300 м если скорость течение реки реки ровна 0,5 мс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 метров делим на 0,5 метров в секунду получаем 600 секунд или 10 часов Ответ: 10 часов
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