Литровая стеклянная банка поднята над уровнем пола на высоту 1.5 м. Какая работа пр?? этом совершена?Плотность стекла. 2500кг/м³

Физика

Литровая стеклянная банка поднята над уровнем пола на высоту 1.5 м. Какая работа пр?? этом совершена?Плотность стекла. 2500кг/м³

Автор: Гость