Литровая стеклянная банка поднята над уровнем пола на высоту 1.5 м. Какая работа пр?? этом совершена?Плотность стекла. 2500кг/м³

Физика
Литровая стеклянная банка поднята над уровнем пола на высоту 1.5 м. Какая работа пр?? этом совершена?Плотность стекла. 2500кг/м³
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа равна работе силы тяжести , которая равна изменению потенциальной энергии. А =mgh. m=p*V=2500 кг/м^3 * 0.001= 2.5 кг. А= 2.5 кг* 10 м/с^2 * 1.5 м= 37,5 Дж. Ответ: А= 37,5 Дж
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