Люди добрые можете сделать сочинение по поэме "Руслан и Людмила" 5 класс если мне п??нравится дам 15 баллов

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Руслан и Людмила прекрасная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Руслан теряет Людмилу, и его соперники Рогдан Ратмир и Форлаф пробуют отыскать Людмилу, но Руслан узнаёт от старика что Людмила была похищена Черномором и что предназначена Руслану по судьбе. Он сбирается с силой и скачет на её поиски. Рогдан Ратмир и Форлаф бегут за ней, но прислушиваются к старой бабке и идут своей дорогой.