Що таке щастя укр мова твир

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Звичайно, ніхто не може сказати, Що таке «щастя», але ми можемо описати переживання, емоції. Іноді воно майже не проглядається, і видно його, тільки якщо заглянеш в блискучі від щастя очі. Але буває і “відверте” щастя, коли люди готові зламати гори, вспорхнуть до неба, охопити весь світ. Для когось щастя – це придбати давно бажане, а для когось – просто насолоджуватися чарівним пейзажем природи. Люди – дивовижні творіння природи. У їхній пам’яті надовго залишаються неприємні моменти, а позитивні відчуття вони не пам’ятають вже через пару днів. Виходить так, що все життя людини це сварки і образи, конфлікти та ілюзії. У такому випадку, в чому сенс життя? Ми самі творимо своє щастя, вибираємо людей, що оточують нас, створюємо свій власний світ. Чому ж ми нарікаємо? Буває так, що у людини, здавалося б, нічого немає, він не багатий, але він щасливий, його очі горять від переповнюють його емоцій, він готовий поділитися тим, що зміг розгледіти в навколишньому світі. Навіть старість буває зовсім різною. Для одного вік це не перешкода, щоб жити далі, працювати, відчувати, насолоджуватися кожною миттю, дарувати радість іншим. А є люди у віці з вічними скаргами, що не встигли, не доробили, не насолодилися. А адже вік це не перешкода! Що заважає бути щасливим у будь-який час? Саме тому, часто трапляється, що у деяких літніх людей ми любимо, тягнемося до них, а від інших втікаємо. Щасливими ми можемо бути завжди, Це залежить від наших моральних цінностей. Ось, наприклад, якщо маленька дитина плаче від великого бажання з’їсти морозиво. Швидше за все, змучена мама з татом куплять йому його. Але чи стане він від цього щасливий? Думаю, ні, він просто отримає задоволення від бажаного, можливо, його батькам ще й доведеться лікувати його від ангіни і думати як відшкодувати витрати на солодкість. На мою, думку, щастя повинно бути більш глобальним. А коли воно зачіпає тебе одним своїм кінцем, то другим воно з’єднає тебе з тим, що викликає це відчуття. Приміром, сонечко. Я думаю, що це щастя, адже воно приносить радість величезній кількості людей. Воно для кожного. І саме тому, ми стаємо ще щасливішим, коли ділимося своїми почуттями з навколишнім світом.