(35+у)-12=36 пожалуйста

Математика
(35+у)-12=36 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35+у)-12=36 35+у=36+12 35+у=48 у=48-35 у=12
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