(35+у)-12=36 пожалуйста
Математика
(35+у)-12=36 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35+у)-12=36 35+у=36+12 35+у=48 у=48-35 у=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом п...
Математика
Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось мал...