Запишите число 0.000025 в стандартом виде. Решите неравенство 3х-1lt;7х+1 Решите уравн??ние х2-4х+3=0
Алгебра
Запишите число 0.000025 в стандартом виде. Решите неравенство 3х-1lt;7х+1 Решите уравн??ние х2-4х+3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,5 × 10⁵ 2) 3х - 1< 7x + 1 3x - 7x < 1+1 -4x < 2 x > -0,5 3) х2-4х+3=0 a= 1, b=-4, c=3 D= -4² - 4×1×3 D=4 x₁= 4+2/2 x₁= 4 x₂= 4-2/2 х₂= 1 Ответ:x₁= 4,х₂= 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом п...
Математика
Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось мал...
Математика
Открытка с видом Москвы стоит 15 рублей. Сколько таких открыток можно купить на 45 р??блей? на 35 рублей? на 14 рублей?
Русский язык