Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом пожалуйста.
Химия
Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделится 5,6 л. Cr + H2SO4(разб. ) = CrSO4 + H2↑ M(Cr) = 52 г/моль v(Cr) = v(H2) = m(Cr) / M(Cr) = 13 / 52 = 0,25 моль V(H2) = 0,25*22,4 = 5,6 л
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