Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом пожалуйста.

Химия

Какой объём газа выделяется при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 г хрома : 1) 11,2 л 2) 8,4 л 3) 5,6 л 4)2,24 л? с расчётом пожалуйста.

Автор: Гость