Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось маленьких пачек?

Математика

Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось маленьких пачек?

Автор: Гость