Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось маленьких пачек?
Математика
Печенье разложили в пачки по 500г и 200г. Больших пачек 60. В маленькие разложили столько же кг печенья сколько и в большие. Сколько получилось маленьких пачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000÷200=150шт.........недописала во 2м действии
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