Людьми разделить на слоги

Русский язык
Людьми разделить на слоги
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Автор: Гость
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Гость:
Людь - ми (2 слога)Удачи в изучении Русского Языка!

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