Лодка и плот плывут по реке в одном направлении.Плот плывет со скоростью 2,6 км/ч,а лодка со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние проплывет лодка с такой же собственной скоростью , плывя 3ч против течения реки

Математика
Лодка и плот плывут по реке в одном направлении.Плот плывет со скоростью 2,6 км/ч,а лодка со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние проплывет лодка с такой же собственной скоростью , плывя 3ч против течения реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 часа лодка проплывет: 10х3=30 км, а скорость плота равна скорости речки. за те же 3 часа плот 2,6х3=7,8 км, а значит 30-7,8=22,2км
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