Лодка и плот плывут по реке в одном направлении.Плот плывет со скоростью 2,6 км/ч,а лодка со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние проплывет лодка с такой же собственной скоростью , плывя 3ч против течения реки

Математика

Лодка и плот плывут по реке в одном направлении.Плот плывет со скоростью 2,6 км/ч,а лодка со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние проплывет лодка с такой же собственной скоростью , плывя 3ч против течения реки

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