Лодка проплывает по озеру расстояние 40 километров за 5 часов а по течению реки за 4 часа За сколько часов Это же расстояние проплывет плот по реке
Математика
Лодка проплывает по озеру расстояние 40 километров за 5 часов а по течению реки за 4 часа За сколько часов Это же расстояние проплывет плот по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 : 5 = 8 км/ч скорость лодки без течения 2) 40 : 4 = 10 км/ч скорость лодки по течению 3) 10 - 8 = 2 км/ч скорость течения 4) 40 : 2 = 20 ч будет плыть плот по реке
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