Лодка проплывает по озеру расстояние 40 километров за 5 часов а по течению реки за 4 часа За сколько часов Это же расстояние проплывет плот по реке

Математика

Лодка проплывает по озеру расстояние 40 километров за 5 часов а по течению реки за 4 часа За сколько часов Это же расстояние проплывет плот по реке

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