Лол)):333333 помогите))) нужно записать цифры словами на англ.яз 146,109,135,89,160.
Английский язык
Лол)):333333 помогите))) нужно записать цифры словами на англ.яз 146,109,135,89,160.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
One hundreed forty six one hundreed nine one hundreed thirty five eighty nine one hundreed sixty
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