Решите уравнения (х 4/21)-4/15=16/35 (х- 8/19)-4/57=2/3
Математика
Решите уравнения (х 4/21)-4/15=16/35 (х- 8/19)-4/57=2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х×4/21)-4/15=16/35, 4/21 ×х=16/35+4/15, 4/21×х=76/38, х=76/38:4/21, х=76/38×21/4, х=57/5 х=11 2/5 Ответ: 11 2/5 2) (х-8/19)-4/57=2/3, х-8/19=2/3+4/57, х-8/19=14/19, х=14/19+8/19, х=22/19, х=1 3/19 Ответ:1 3/19 3) (х-8/9)+3/8=19/36, х-8/9=19/36-3/8 х-8/9=11/72, х=11/72+8/9, х=75/72 х=1 3/72 х=1 1/24 Ответ: 1 1/24
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