Сравните поведение двух людей общительного и необщительного

Гость: Гость:

Общительный:живой,активный,не может усидеть на месте,такой человек всегда найдет для себя занятие,много друзей,пробует себя в новых увлечений(занимается танцами,и не только,ходит на гимнастику,рисование,на вокал и тд)На выходных дома уж точно не сидит,находит общий язык со всеми. необщительный:замкнутый,домашний человек.Не любит находиться в центре внимания,потому что это для него неважно,такому человеку наплевать на мнение окружающих и это ему очень помогает в жизни.По отношении к остальным ведет себя равнодушно.Обычно такие люди творческие личности.На выходных любят посидеть дома(они домашние,не любят клубы и тусу,в большинстве случаев)Обычно такие люди мечтательные,в своем мире,думаю это делает их немного не похожими на остальных,потому что они другие,в них есть какая-то загадка.Трудно заводят друзей. Эти люди очень разные,они абсолютно не похожи друг на друга.Но,говорят противоположности притягиваются)