Пожалуйста помогите,срочно!Сколько будет корень из 125,из 5,из 9,из 25.

Математика
Пожалуйста помогите,срочно!Сколько будет корень из 125,из 5,из 9,из 25.
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Гость:
Обращайся. подписывайтесь да куда фото пропадают!!! 5 корень 5 корень 5 3 5
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