Пожалуйста помогите,срочно!Сколько будет корень из 125,из 5,из 9,из 25.
Математика
Пожалуйста помогите,срочно!Сколько будет корень из 125,из 5,из 9,из 25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обращайся. подписывайтесь да куда фото пропадают!!! 5 корень 5 корень 5 3 5
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