Помогите решить уровнения) 10.007•2-x=10000 945 783-30 009:x=945 780
Математика
Помогите решить уровнения) 10.007•2-x=10000 945 783-30 009:x=945 780
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.007×2-10.014=10.000 945.783-30.009:10.003=945.780
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