Ученики4г оплатили за экскурсию в музей 600р,а ученики 4б 720р.узнать цену одного билета, если а4б на4ученика больше чем в 4апомогите решить по действие.

Математика

Ученики4г оплатили за экскурсию в музей 600р,а ученики 4б 720р.узнать цену одного билета, если а4б на4ученика больше чем в 4апомогите решить по действие.

Автор: Гость