Ученики4г оплатили за экскурсию в музей 600р,а ученики 4б 720р.узнать цену одного билета, если а4б на4ученика больше чем в 4апомогите решить по действие.
Математика
Ученики4г оплатили за экскурсию в музей 600р,а ученики 4б 720р.узнать цену одного билета, если а4б на4ученика больше чем в 4апомогите решить по действие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720-600=120руб-разница между учениками 2)1204=60руб ответ 60 рублей стоит один билет
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