5 класс! математика,читайте задание! Номер 11

Математика
5 класс! математика,читайте задание! Номер 11
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а+3=30. 3а=30-3. 3а=27. а=9 (в+3)*3=30. в+3=30:3. в+3=10. в=7 (с-3):3+3=30. (с-3):3=30-3. (с-3):3=27. с-3=27*3. с-3=81. с =84
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Закличка про цветы(по желанию и про насекомых)
Ответить
География
В каком направлении двигалась группа туристов,если Полярную звезду они видела сп??ава от себя? Назовите дату начала полярной ночи в Южном полушар...
Ответить
Русский язык
Ещё не спят, кормятся в лесу птицы. Замените глаголы и в буквальном смысле переде??айте предложение только с тем же смыслом и подлежащим
Ответить
Русский язык
Одиноко вырастала Елка стройная в лесу как это предложение разобрать повествовательное невосклицательное
Ответить
Математика
Для варки варенья на 3 стакана смородины берут 2 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 24 кг смородины
Ответить