5 класс! математика,читайте задание! Номер 11
Математика
5 класс! математика,читайте задание! Номер 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а+3=30. 3а=30-3. 3а=27. а=9 (в+3)*3=30. в+3=30:3. в+3=10. в=7 (с-3):3+3=30. (с-3):3=30-3. (с-3):3=27. с-3=27*3. с-3=81. с =84
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