Одиноко вырастала Елка стройная в лесу как это предложение разобрать повествовательное невосклицательное

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Одиноко вырастала Елка стройная в лесу как это предложение разобрать повествовательное невосклицательное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двусостав, нет осложнений
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