Составить предложение со словом beard

Английский язык
Составить предложение со словом beard
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My grandfather used to be a long beard
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Баллов: 40 Найдите предложение, в котором подлежащее выражено причастием 1) Отъезжающие вошли в вагон. 2) Бывалые и старые поучали молодых. ...
Ответить
Математика
Платье стоило 810 рублей затем подорожало на 20% сколько стоит сейчас
Ответить
Английский язык
1.Were the children......a noise in class? a-made b-making c-did make 2.I'm hungry.Did you ......all the sandwiches? a-ate b-eating c- eat ...
Ответить
Математика
Log 9(4x-9)=1/2 какое решение? Срочно надо.
Ответить
География
Сравните развитие инфраструктурного комплекса по двум (любым) административным единицам России расположенным в Европейском и Азиатском макрорегоинах.
Ответить