Составить предложение со словом beard
Английский язык
Составить предложение со словом beard
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My grandfather used to be a long beard
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Баллов: 40 Найдите предложение, в котором подлежащее выражено причастием 1) Отъезжающие вошли в вагон. 2) Бывалые и старые поучали молодых. ...
Английский язык
1.Were the children......a noise in class? a-made b-making c-did make 2.I'm hungry.Did you ......all the sandwiches? a-ate b-eating c- eat ...