Платье стоило 810 рублей затем подорожало на 20% сколько стоит сейчас
Математика
Платье стоило 810 рублей затем подорожало на 20% сколько стоит сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
810 руб:100%*20%=162 руб (составят 20%) 810 руб+162 руб=972 руб Ответ: сейчас платье стоит 972 рубля
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