Складіть 10 речень використовуючи подані нижчесловаяк додатки: сад, хата, верба, тополя, листя, світ, друг, тривоги, син, Батьківщина, підкресліть головні і другоряді члени речення

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У моєї бабусі є чудовий фруктовий сад. Сьогодні я буду прибирати у хаті. Верба-одне з найпоширеніших дерев в України. Вітер хилив тополю, до самого долу. На дворі опало багато осіннього листя. Навколишній світ дуже гарний. Мого друга звати Остап. На кораблі пролунав сигнал тривоги. Син замислено дивився в небесну синь. Людина без Батьківщини — як соловей без пісні.