Складіть 10 речень використовуючи подані нижчесловаяк додатки: сад, хата, верба, тополя, листя, світ, друг, тривоги, син, Батьківщина, підкресліть головні і другоряді члени речення
Українська мова
Складіть 10 речень використовуючи подані нижчесловаяк додатки: сад, хата, верба, тополя, листя, світ, друг, тривоги, син, Батьківщина, підкресліть головні і другоряді члени речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У моєї бабусі є чудовий фруктовий сад. Сьогодні я буду прибирати у хаті. Верба-одне з найпоширеніших дерев в України. Вітер хилив тополю, до самого долу. На дворі опало багато осіннього листя. Навколишній світ дуже гарний. Мого друга звати Остап. На кораблі пролунав сигнал тривоги. Син замислено дивився в небесну синь. Людина без Батьківщини — як соловей без пісні.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Химия
Как изменится цвет индикатора (лакмус) при добавлении его к растворам следующих э??ектролитов: Na2CO3, NaOH, HNO3, CuSO4, H2SO4, NaSO4?