Запиши название региона(республики,области,края,города,автономного округа),в кот??ром ты живешь.
Окружающий мир
Запиши название региона(республики,области,края,города,автономного округа),в кот??ром ты живешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подольск,Московская область.
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