Сравните развитие инфраструктурного комплекса по двум (любым) административным единицам России расположенным в Европейском и Азиатском макрорегоинах.

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ТранспортЗначение инфраструктурного комплекса трудно переоценить. Виды транспорта соединяются транспортными узлами. Инфраструктурный комплекс в части единой транспортной системы включает в себя 160 тысяч километров железных дорог, 680 тысяч километров дорог с твёрдым покрытием для автомобилей, 100 тысяч километров водных путей внутри страны, более 220 тысяч километров трубопроводов.Эта отрасль даёт работу четырём с половиной миллионам человек. Железнодорожный и трубопроводный транспорт лидируют по грузообороту, перемещая огромные объёмы грузов на большие расстояния. Немного отстаёт от них автомобильный транспорт, хотя в пассажирообороте он занимает 60 процентов от общего числа пассажиро-километров, а объём пассажироперевозок составляет 97 процентов.Плотность транспортной системыРайоны России значительно отличаются друг от друга. Если рассматривать развитие транспортной системы, иногда плотность километража путей сообщения на тысячу квадратных километров отличается более чем в десять раз. Например, в среднем по России плотность автомобильных дорог — 28 километров на 1 тыс. кв км, но в Дальневосточном районе она равна пяти на тысячу квадратных километров, а в Центрально-Чернозёмном — 172. Инфраструктурный комплекс России 9 класс может изучать в его транспортной ипостаси, просто открывая карту автомобильных или железных дорог. Сразу видно, где пути гуще.Субъекты Федерации, имеющие самую плотную систему автодорог, таковы: Московская, Тульская, Владимирская, Белгородская, Липецкая, Калининградская области, достаточно хорошо она развита и в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Поволжском и Волго-Вятском районах. Здесь можно обособить три магистральных направления всей транспортной системы России: восток-запад (широтное), север-юг (центральноевропейское меридиональное — с выездом в Молдову, на Украину и на Кавказ), север-юг (вдоль Волги и около). Инфраструктурный комплекс в сфере транспорта значительно менее развит за Уралом.Железная дорогаЖелезнодорожный транспорт является в России ведущим, поскольку таковы чисто географические особенности страны. Достоинствами этого транспорта являются высокая грузоподъёмность, небольшая себестоимость и никакой зависимости от погоды. Железные дороги европейской части России выстроены в виде гигантского колеса, центром которого является Москва, от неё словно спицы расходятся одиннадцать магистралей. Инфраструктурный комплекс хорошо поддерживается продуманной системой железнодорожного транспорта.Но это касается только европейской части. На восток тянутся широтные магистрали — к Екатеринбургу, Оренбургу и Челябинску, далее — в Сибирь, которые после распада Советского Союза частично оказались за границей. По Сибири идёт всего один полностью российский участок — Омск-Тюмень-Екатеринбург, и он не в состоянии обеспечивать достаточную транспортную связь между восточными и западными районами страны.Очень многие региональные участки железных дорог внутри страны (некоторые очень протяжённые и важные) были закрыты во время Перестройки, и теперь, разумеется, разрушены без ухода и ремонта. А если учесть, что их и при Советском Союзе в Сибири было явно недостаточно, то можно быть уверенным, что роль инфраструктурного комплекса в этой части страны должна быть усилена.По шоссеОдним из самых дорогих по себестоимости видов транспорта является автомобильный. Среди его достоинств — маневренность и скорость. Эффективность же зависит как от качества дорог, так и от густоты потока. Если учесть, что одна десятая от числа всех российских дорог — грунтовка, а треть имеет низкокачественное твёрдое покрытие, то и этот вид транспорта в отрасли инфраструктурного комплекса требует развития.