Сообщение о труде людей в Арктике

Гость: Гость:

В Арктике люди постоянно не живут. там работают метеорологи. Они ведут наблюдения за погодой, запускают в стратосферу специальный зонды. Также устроены специальные научные станции на дрейфующих льдинах. Там исследователи наблюдают за поведением животных, изучают течения в Северном Ледовитом океане. Геологи исследуют возможность добычи полезных ископаемых. В Арктике проходит граница России. Пограничники охраняют ее. В Арктике проходит Северный морской путь, люди работают на кораблях, перевозят грузы на восток и обратно. Путь судам прокладывают мощные ледоколы. В морях водится много ценной рыбы, поэтому здесь развит рыболовный промысел. На основе Врангеля находится заповедник, где ученые изучают и охраняют всю арктическую природу.