Log 9(4x-9)=1/2 какое решение? Срочно надо.
Математика
Log 9(4x-9)=1/2 какое решение? Срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=9^(-1/2)=1/9^(1/2)=1/3
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