Баллов: 40 Найдите предложение, в котором подлежащее выражено причастием 1) Отъезжающие вошли в вагон. 2) Бывалые и старые поучали молодых. 3) Несколько провожающих стояли у вагона. 4) Встречающие, пройдите на второй путь....

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Баллов: 40 Найдите предложение, в котором подлежащее выражено причастием 1) Отъезжающие вошли в вагон. 2) Бывалые и старые поучали молодых. 3) Несколько провожающих стояли у вагона. 4) Встречающие, пройдите на второй путь. Укажите номер предложения с составным именным сказуемым 1) Книги учат только хорошему. 2) Автор книги выступил перед читателями. 3) Сердце наполнено тревогой. 4) Я просто хочу поговорить с вами.

Автор: Гость