Для варки варенья на 3 стакана смородины берут 2 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 24 кг смородины

Математика
Для варки варенья на 3 стакана смородины берут 2 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 24 кг смородины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:0,25=96 стаканов смородины. (96:3)*2=64 стакана сахара Если считать, что стакан приблизительно равен 250 гр, то 64*0,25= 16 кг сахара
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