Для варки варенья на 3 стакана смородины берут 2 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 24 кг смородины

Математика

Для варки варенья на 3 стакана смородины берут 2 стакана сахарного песка. Сколько надо взять сахарного песка на 24 кг смородины

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