Музыкальные инструменты которые создают сказочные образы
Музыка
Музыкальные инструменты которые создают сказочные образы
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Гость:
струнные смычковые (скрипки, альты, виолончели, контрабасы); деревянные духовые (флейты, гобои, кларнеты, фаготы); медные духовые (трубы, валторны, тромбоны, туба); ударные и клавишные (литавры, колокольчики, челеста, барабаны, тарелки и т. д.).
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