Музыкальные инструменты которые создают сказочные образы

Гость: Гость:

струнные смычковые (скрипки, альты, виолончели, контрабасы); деревянные духовые (флейты, гобои, кларнеты, фаготы); медные духовые (трубы, валторны, тромбоны, туба); ударные и клавишные (литавры, колокольчики, челеста, барабаны, тарелки и т. д.).