Ещё не спят, кормятся в лесу птицы. Замените глаголы и в буквальном смысле переде??айте предложение только с тем же смыслом и подлежащим

Русский язык

Ещё не спят, кормятся в лесу птицы. Замените глаголы и в буквальном смысле переде??айте предложение только с тем же смыслом и подлежащим

Автор: Гость