Ещё не спят, кормятся в лесу птицы. Замените глаголы и в буквальном смысле переде??айте предложение только с тем же смыслом и подлежащим

Русский язык
Ещё не спят, кормятся в лесу птицы. Замените глаголы и в буквальном смысле переде??айте предложение только с тем же смыслом и подлежащим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пока не уснувшие птицы ищут себе лесной провиант.
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