В каком направлении двигалась группа туристов,если Полярную звезду они видела сп??ава от себя? Назовите дату начала полярной ночи в Южном полушарии. Олимпиада,Блиц тур,нужные краткие ответы
География
В каком направлении двигалась группа туристов,если Полярную звезду они видела сп??ава от себя? Назовите дату начала полярной ночи в Южном полушарии. Олимпиада,Блиц тур,нужные краткие ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На запад они двигались а полярная ночь на юге в день летнего солнцестояния (20 или 21 июня)
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