Закличка про цветы(по желанию и про насекомых)

Гость: Гость:

Заклички про насекомых, животных и растения Божья коровка, Лети на небко, Там твои детки Кушают котлетки. Всем по одной, А тебе ни одной. Божья коровка, Лети на небко, Там твои детки Кушают конфетки. Всем по одной, А тебе ни одной. Божья коровка, Ты лети на небо, Принеси нам хлеба Черного и белого, Только не горелого. Улитка, улитка, Высуни рога, Дам тебе пирога. Мышка, мышка, На тебе молочный, Дай мне костяной. Мышка, мышка, Возьми гнилой зуб, А дай мне хороший. Мышка, мышка, вылей воду на дубовую колоду! Огуречек, огуречек, Не ходи на тот конечек: Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет. Свет-светлячок, Посвети в кулачок. Посвети немножко, Дам тебе горошка, Кувшин творога И кусок пирога. — Стрелочка-стрекозочка, Полети на облачко! — Сухо будет — полечу, А сыро будет — посижу! Сей, сей горох, Рассевай горох! Уродись, горох, В огороде не плох! И крупен, и бел — На потеху всем, И сам тридесят — Для малых ребят! Уродитесь, бобы, Круты и велики! В чистом поле На все доли — Старым на потешки, Детям на посмешки! Яры пчелушки, Медоносушки, Летите на лужок, Садитесь на цветок, Собирайте медок! Пчёлка, гуди, В поле лети! С поля лети, Медок неси! Черёмушка зелёная, Тонкая, высокая, Листом широкая. Под лучами ясными, Под звёздами частыми Цвети до зазимки — С комля до вершинки. На потеху старым, На диво детям малым. Ягода клюква, Покажись крупна, Да подснежная, Да валежная. Мы тебя искали, По кочкам скакали.