На стороне ВС параллелограмма АВСД взята точка М так,что АВgt;ВМ. а) докажите,что АМ биссектриса угла ВАД,б) найдите периметр параллелограмма, если СД=8 см,СМ=6 см ДАЮ 25 БАЛЛОВ!

Гость: Гость:

1) проведем ОМ параллельно АВ. У параллелограмма противоположные углы равны, т.е. угол О равен углу В. имеем два равносторонних треугольника с общим основанием АМ (+угол напротив основания) и равными боковыми сторонами. Значит угол КАМ равен углу МАВ. Отсюда следует, что АМ биссектриса угла ВАД2)сторона АВ=СД=8см. АВ=ВМ=8см. СМ=4см, тогда ВС=ВМ+СМ=8+4=12см. Периметр параллелограмма 2*(8+12)=40см.